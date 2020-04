E’ pronto il vaccino contro il Coronavirus, ad annunciarlo è Piero Di Lorenzo, amministratore delegato dell’Advent-Irbm. I primi test saranno effettuati su più di 500 persone.

Covid-19, test sui primi volontari sani, Di Lorenzo: “In arrivo finanziamenti”

In tempi record è stato creato all’Irbm di Pomezia il vaccino contro il Coronavirus. L’amministratore delegato della società italiana dell’Istituto di Ricerca Di Lorenzo ha annunciato all’Ansa: “Il primo lotto del vaccino partirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i primi test su 550 volontari sani“.

L’ad ha anche affermato che sono in fase avanzata le trattative per ottenere fondi importanti in merito alla produzione dell’unica cura contro il virus: “Ci sono vari investitori internazionali e Governi interessati ad aumentare ulteriormente la produzione del vaccino“.

Vaccino Coronavirus, si passa alla fase sperimentale sull’uomo

Assieme alla società italiana specializzata sulla ricerca di malattie infettive ha lavorato il Jenner Institute della Oxford University. Entrambe hanno deciso di passare direttamente alla fase di sperimentazione sull’uomo. “Non è tossico ed è ormai testata l’efficacia grazie ai risultati in laboratorio” ha detto l’amministratore. Dunque, test accelerati in vista dell’enorme necessità di contrastare la diffusione incessante del Covid-19. I primi a testare la validità della cura saranno gli inglesi. In particolare, verso settembre, il vaccino sarà utilizzato dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario. Quando si avranno risultati soddisfacenti, allora un’intera popolazione potrà farne uso. Fino a quel momento, l’unica arma da utilizzare contro il virus sarà il distanziamento sociale.