Coronavirus, il portiere del Parma Colombi perde il nonno

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Il secondo portiere del Parma Simone Colombi ha annunciato la morte del nonno a causa del Coronavirus. Il giocatore si trova nei pressi di Bergamo, dove il virus ha tolto la vita a molte persone.

Coronavirus, dramma per la famiglia Colombi: “Non ho potuto salutare mio nonno”

Colombi ha recentemente perso suo nonno, risultato positivo al Coronavirus, e non ha potuto dare l’ultimo saluto a causa delle rigidi ma essenziali norme di sicurezza. Il portiere del Parma ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb: “Sono stati giorni difficili, a Bergamo la situazione è ancora drammatica. La perdita di mio nonno l’ho vissuta da lontano, ed è stato bruttissimo non poter fare nulla. Avrei voluto salutarlo per l’ultima volta. Mia nonna – prosegue Simone – ora sta meglio dopo 15-20 giorni di inferno“.

La ripresa della Serie A secondo Colombi

La drammaticità del periodo potrà esser superata anche tornando in campo, quando il Governo deciderà: “Noi calciatori abbiamo dato il consenso ma la decisione non spetta a noi. Il campionato non sarà falsato a porte chiuse, sarà particolare. Già è particolare a causa della sosta forzata“.

Colombi, ex portiere di Cagliari e Palermo, è stato utilizzato da mister D’Aversa in Serie A prima dello stop a causa dell’infortunio di Sepe: “Le sensazioni sono state davvero belle. Mi è dispiaciuto per Sepe, io ho cercato di godermi il momento ed è stato un peccato fermarmi all’improvviso. Spero di avere altre possibilità“.