Mercato Juventus, Rakitic nel mirino: il croato annuncia il suo futuro

Mercato Juventus: Rakitic, arriva l’annuncio

Mercato Juventus Rakitic | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa in grando pensando già alla prossima stagione. La squadra bianconera sa di dover alzare ancora l’asticella della propria rosa, e soprattutto a centrocampo pare verranno apportati dei cambiamenti importanti. I colpi non mancheranno di certo, e sul taccuino di Paratici ci sarebbero tantissimi nomi, alcuni di questi molto suggestivi. Nonostante l’obiettivo principale continui ad essere Pogba, la Vecchia Signora sta valutando altre opzioni, tra cui quella di Rakitic, attuale giocatore del Barcellona. Il croato sa bene di essere nel mirino di tante squadre, e nelle ultime ore ha voluto chiarire il suo futuro, questo quello riportato da goal.com:

“Spero di andare in scadenza di contratto, questa è la mia idea. Se non si potesse realizzare, mi piacerebbe parlarne seduti ad un tavolo. La situazione economica è comprensibile, ma non sono un sacco di patate, decido io dove andare. Al Barcellona sono felice e mi diverto, voglio aiutare la squadra”

Rakitic: escluso l’arrivo in Serie A?

Rakitic ha parlato chiaramente: vuole restare un altro anno al Barcellona e andare in scadenza di contratto. Il croato per ora esclude ad un trasferimento, e di fatto sarà davvero un’utopia vederlo in Italia per la prossima stagione. Beffata la Juventus, così come Inter e Milan.