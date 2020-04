Il governatore del Veneto Luca Zaia ha modificato alcuni punti del nuovo decreto emanato dal Governo per la sua regione, rendendo questo lockdown più soft.

Lockdown soft, Zaia: “L’emergenza non è finita. Queste misure sono un atto di fiducia”

Il Presidente del Veneto aveva già detto alla vigilia di Pasqua che avrebbe recepito il decreto e modificato alcuni punti perché di fatto la quarantena sarebbe terminata con l’apertura delle attività. Il nuovo lockdown soft entrerà in vigore il 14 aprile, ed ecco le parole di Zaia riportate da la Repubblica: “Questa è una fase di transizione. L’emergenza non è finita, è indispensabile non abbassare la guardia“. In sostanza, i veneti dovranno rispettare una regola fondamentale: uscire con guanti e mascherine.

Sarà abolito il divieto di oltrepassare i 200 metri dalla propria abitazione: “Gli sportivi potranno svolgere l’attività motoria nei pressi della propria abitazione. Nessuna maratona. Questo è un atto di fiducia, dobbiamo usare il buonsenso“. Le librerie saranno aperte solo 2 giorni a settimana, a differenza di altre regioni italiane che hanno deciso di non aprirle e proseguire con una linea più rigida, mentre altre le lasceranno aperte sempre.

Comincia una nuova quarantena nel Veneto

Saranno concesse anche grigliate e pic-nic nella propria proprietà privata: “In Veneto sarà consentito solo nel proprio giardino di casa e con il proprio nucleo familiare: nessun barbecue nei luoghi pubblici o con amici“.

Naturalmente, quest’allentamento sarà per la popolazione veneta una prova del nove. Dovranno esser capaci di rispettare le norme di sicurezza e resta comunque l’obbligo di muoversi per motivi necessari e inderogabili. Nel documento firmato da Zaia ci sarà la possibilità per un genitore o un accompagnatore di assistere ad un parto.