Gommone migranti in mezzo al mare, da 56 ore nessuno interviene

Coronavirus Gommone migranti Libia Malta Italia morti | Purtroppo l’emergenza Coronavirus mette a rischio sempre più vite nel mondo. Ma non resta l’unico dei problemi sul nostro pianeta al giorno d’oggi. Un gommone nei giorni scorsi ha lasciato la Libia per raggiungere Malta e poi l’Italia. 55 migranti a bordo sarebbero a rischio e in mezzo al mare da 56 ore, ma nessuno interviene nonostante le loro difficoltà. In molti sanno dei rischi che corrono queste persone che restano isolate dal mondo. Già ci sono stati dei morti e altre sono svenute, tanto che è stato diffuso un audio nelle ultime ore da Alarm Phone che su Twitter si indegna per quanto stia accadendo. Alarm Phone, piattaforma telefonica che presta proprio assistenza ai migranti in difficoltà nel Mediterraneo, si è messa in contatto con alcune imbarcazioni per il soccorso. Una barca con 55 persone e un gommone con 71 migranti non hanno contatto con la piattaforma da ieri. Intanto, arriva l’audio choc in queste festività di Pasqua.

Gommone migranti in mezzo al mare, spunta l’audio dal barcone: “Morti a bordo, aiuto”

Questo l’audio diffuso da Alarm Phone con un messaggio su Twitter di indignazione per come queste persone siano state abbandonate in mezzo al mare. Diverse persone, intanto, hanno perso conoscenza sull’imbarcazione: “Le autorità sanno di loro da 56 ore, avrebbero potuto salvarle molto tempo fa. Lunedì di Pasqua, una madre che dice che sua figlia di 7 anni ha bisogno d’aiuto. Quale leader UE ha il coraggio di chiamare questa madre per dire che non vale la pena soccorrerli e che devono morire?”.