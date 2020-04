Coronavirus, OMS pessimista sulla lotta al Covid 19

Coronavirus OMS vaccino mascherine ultime notizie | L’OMS, Organizzazione mondiale della sanità, continua a mettere in guardia tutti riguardo la lotta al Covid 19. Continuano a morire anche molti giovani, il Coronavirus sembra diventare più forte e ora colpisce tutti. Intanto, dall’OMS non arrivano notizie rassicuranti riguardo il vaccino e la fine della lotta con il virus. Infatti, dall’Organizzazione mondiale della sanità fanno sapere che non finirà presto la battaglia contro il Covid 19 e che diventerà la normalità nei prossimi mesi vivere con mascherine.

Coronavirus, l’OMS: “Il virus non andrà via, vivere con mascherine diventerà la normalità”

David Nabarro, portavoce dell’OMS, ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali alla BBC riguardo l’emergenza coronavirus. Secondo l’OMS, non si risolverà in breve tempo tutta la questione Covid 19. La battaglia sarà ancora lunga e presto la popolazione dovrà abituarsi ad una nuova vita. Queste alcune delle sue parole riguardo quanto appena detto:

“Il coronavirus non andrà via in breve tempo. Non sappiamo al momento se le persone che lo hanno avuto siano immuni, né sappiamo quando avremo un vaccino pronto. Quindi qualche tipo di protezione facciale diventerà la normalità, anche se servirà solo per rassicurare le persone”.