Coronavirus Italia, novità sul bonus 600 euro dell’Inps

Coronavirus Italia Bonus 600 euro Inps | Il Governo ha stanziato quasi 4 milioni di euro per l’emergenza Coronavirus. Già oltre un milione sono stati liquidati e arriveranno presto i fondi bonus di 600 euro agli autonomi. Il tutto inizierà questo mese, la prossima settimana, da metà aprile, infatti, bonus da 600 euro in arrivo per 1 milione di autonomi. Ad annunciarlo è stato il Governo stesso, che ringrazia la collaborazione del mondo bancario. Inps erogherà sul conto corrente il bonus tra il 15 e 17 aprile.

Coronavirus: bonus 600 euro, l’Inps accrediterà tutto tra il 15 e 17 aprile

L’Italia continua la lotta al Coronavirus, tante le vittime anche oggi e continuano i contagi. Intanto, come riportato dal Corriere.it, si parte con gli aiuti del Governo. Gli autonomi interessati ad ottenere il bonus da 600 euro possono presentare domanda all’Inps, che intanto questa settimana farà partire il via ai primi bonus. La domanda può essere inoltrata online sul sito tra le ore 16.00 fino alle 8.00. Saranno erogati infatti, su conto corrente, i bonus da 600 euro ai primi cittadini italiani. La procedura sarà completata tra il 15 aprile e il 17 aprile come annunciato direttamente dal Governo stesso, fondamentale l’aiuto del mondo bancario in quest’operazione inedita e importante per il paese.