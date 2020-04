Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di lunedì 13 aprile

Sta per cominciare la consueta conferenza stampa presieduta da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, in merito alla lotta al covid-19 in Italia.

I dati della guerra al covid-19

Abbiamo imparato come più avanza l’emergenza, e più bisogna leggere i dati in un certo modo. In particolare, quello dei nuovi contagi risente dell’alto numero di tamponi effettuati fino a questo momento, quasi triplicato rispetto a pochi giorni fa. Confortante è stato l’andamento dei ricoverati in terapia intensiva: è su questo dato che si concentrano le maggiori speranze anche oggi.

Totale positivi è di 103.616, +1363 pazienti rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture di terapia intensiva: ad oggi sono 3260, 83 in meno rispetto a ieri. Oggi purtroppo il numero di deceduti di 566 persone (ieri è stato di 431), il totale dei guariti sale a 35.425, +1224 rispetto a ieri.

Questi dati ci dicono che ad oggi la pandemia ha ucciso più di 20.000 persone in Italia, soltanto negli USA il numero è maggiore. Il picco è stato raggiunto, ma non superato.

Il commento e l’interpretazione dei dati

Il commento è affidato al professor Gianni Rezza: ”

IN AGGIORNAMENTO