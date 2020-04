Coronavirus, il Barcellona rischia il fallimento: l’allarme lanciato da Font

Coronavirus, l’allarme lanciato da Font sul Barcellona: “rischia il fallimento”

Coronavirus, il Barcellona rischia il fallimento? Non è un periodo facile quello che sta vivendo il mondo con l’emergenza Coronavirus. Questa, si riflette anche sul mondo del calcio e le diverse società di Serie A, ma non solo, possono vivere un periodo di crisi per la propria economia. Il discorso colpisce anche i top club mondiali e, tra le altre, il Barcellona è protagonista. Il club blaugrana, come annunciato da Victor Font, candidato alla presidenza, potrebbe addirittura fallire. Questo è quanto annunciato: “I rischi erano grandi, ora diventano giganteschi. Quest’epidemia colpisce fortemente tutti, anche i vertici dello sport. C’è una crepa all’interno del club, sono arrivate in queste settimane alcune cose strane. Chissà come andrà”.

Barcellona, le parole di Victor Font

Ha scritto una lettera resa pubblica alla stampa, il candidato alla presidenza, Victor Font, all’interno della quale lancia un’allarme vero e proprio verso la società catalana. Sì, perché il Barcellona rischierebbe il fallimento: “C’è il pericolo legato alla bancarotta, verso cui il club si sta muovendo. La squadra vive inoltre una vera e propria faida interna, con Messi che ha reso chiara la sua situazione all’interno della società, mettendo chiarezza sulla sua posizione in merito al taglio degli stipendi. Da non dimenticare sono le vicende legate ad Abidal e Bartomeu”.