Calciomercato Napoli, Jovic si allontana: arriva la decisione del Real Madrid

Calciomercato Napoli: Jovic, il Real fa muro

Calcio Mercato Napoli Jovic | Il Napoli si sta dimostrando una delle squadre più attive sul mercato, e il ds azzurro Giuntoli sta già pensando a come rivoluzionare parte della rosa. La stagione del club partenopeo è stata parecchio altalenante, e la sensazione è che possa servire qualche innesto importante per andare a riazionare quel meccanisco che per tanti anni ha funzionato senza troppi intoppi. Un colpo in attacco? Dovuto, visto che il futuro di Milik è ora più che mai incerto. Ecco che servirà un altro attaccante, e nelle scorse settimane si è parlato parecchio di Luka Jovic, centravanti del Real Madrid protagonista di un’annata parecchio deludente.

Il serbo è stato parecchio accostato al Napoli, ma pare che nelle ultime ore sia arrivata una notizia che ha lasciato spiazzati i tifosi: stando a quanto riportato da AS, pare che Jovic sarà tolto dal mercato. Il motivo? il Real Madrid crede ancora in lui, sta per sfumare la pista Napoli.

News Napoli: quale sarà il futuro di Milik?

Un eventuale colpo in attacco dipenderà molto anche dal futuro di Milik, attualmente in dubbio sulla sua permanenza. Il polacco è seguito da tantissimi club, molti anche in Italia. Ecco l’ultimo club interessato.