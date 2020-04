Calciomercato Napoli, Balotelli si candida: “Starei benissimo lì”

Calciomercato Napoli, Balotelli parla del club azzurro attraverso la diretta Instagram

Calciomercato Napoli – Balotelli | Non è un mistero che il Napoli va a caccia di un centravanti, che faccia letteralmente infiammare la piazza. Non che Llorente e Milik non possano esserlo, così come il tanto discusso Mertens sulla questione rinnovo, ma dall’anno prossimo il Napoli potrebbe ripartire da nuovi perni per il reparto offensivo. Un po’ a sorpresa, nel corso di una diretta Instagram, Mario Balotelli è tornato a parlare di Napoli e del suo amore verso la città partenopea. Sì, perché l’ex Inter e Milan è molto legato a Napoli e il motivo è molto chiaro: sua figlia è napoletana e la madre di Pia è la nota showgirl napoletana, Raffaella Fico. Un legame indissolubile, e in più occasioni è venuta fuori la voce di mercato che lo ha accostato proprio alla maglia azzurra. Anche durante la scorsa estate, poco prima dell’approdo al Brescia.

Ultime Napoli, le parole di Mario Balotelli in diretta con Fabio Cannavaro

L’attaccante del Brescia ha parlato attraverso la diretta Instagram, in buona compagnia perché con lui c’era lo storico capitano della Nazionale e campione del Mondo 2006, Fabio Cannavaro. Ecco quanto annunciato da Mario Balotelli su un ipotetico passaggio al Napoli: “Io c’ho provato ad andare al Napoli… Quando parlo a Pia le dico ‘forza Brescia’, lei mi risponde che tifa Napoli. Immaginiamo quanto starei bene lì, mia figlia diventerebbe il capo ultrà della squadra. Quando entrammo insieme al San Paolo lei restò incantata dallo stadio, era felicissima. Per me com’è? Sempre una bella emozione entrare in quello stadio”. Parole anche sull’Italia e sulla sua voglia di Nazionale: “Io ho un ottimo rapporto con mister Mancini, è giusto faccia le sue scelte. Oggi convoca chi reputa sia il meglio per l’Italia ed è giusto che sia così, spero di poter esserci anche io tra le scelte quando lo meriterò”.