Calciomercato Milan: Tonali o Castrovilli, “paga” Paquetà

Calciomercato Milan: Tonali o Castrovilli in estate

Ultime Milan, in estate può arrivare uno tra Tonali o Castrovilli.

Come riportato da ‘Sport Mediaset‘ al termine di questa stagione il Milan cercherà di cedere il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta.

Il rendimento del classe 1997, molto deludente, non ha convinto in questi 15 mesi in rossonero. Per questa ragione il fantasista sarà ceduto.

Si di lui ci sono diversi club. Il primo è il Benfica, che, però, offre appena 20 milioni di euro a fronte di una richiesta del Milan di 30 milioni di euro. Il PSG di Leonardo, che pure aveva tentato di portare l’ex Flamengo a Parigi a gennaio, non sembra intenzionato a rilanciare. La società giusta per rilanciarsi potrebbe essere la Fiorentina.

Per questo mortivo i rossoneri potrebbero intavolare l’affare per l’estate, questo sarebbe basato su uno scambio alla pari tra i cartellini di Paqueta e Gaetano Castrovilli, centrocampista rivelazione della Fiorentina in questa stagione 2019-2020. Da convincere, però, ci sarebbe Rocco Commisso.

Ultime Milan, l’affare Tonali

Qualora riuscisse, alla fine, ad ottenere i 30 milioni di euro richiesti dalla cessione di Paqueta, il Milan li investirebbe per Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino. Il mediano piace anche a Juventus e Inter. Per questo la valutazione è molto alta.

Per convincere Cellino, i rossoneri pensano di inserire nell’affare il cartellino di Alessandro Plizzari, classe 2000, attualmente in prestito al Livorno in Serie B. Tonali preferirebbe trasferirsi proprio al Milan per giocare da titolare fin da subito.