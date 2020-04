Calciomercato Lazio, Aulas chiude all’addio di Depay: “Farò di tutto per trattenerlo”

Calciomercato Lazio Depay Lione | La Lazio del futuro proverà ad internazionalizzarsi per il ritorno, ormai quasi certo, in Champions League. Oltre a trattenere i big come Luis Alberto e Immobile, Claudio Lotito e Igli Tare sono pronti a fiondarsi su nomi di rilevanza internazionale. Uno dei talenti che più piace ai biancocelesti è Memphis Depay, attaccante del Lione in scadenza di contratto nel 2021.

Calciomercato Lazio, Depay si allontana

Al momento il Lione è settimo in Ligue 1 e ben distante dalla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Elemento fondamentale per la permanenza del capitano della squadra che ha da affrontare ancora il ritorno dell’edizione di questa stagione contro la Juventus. Depay, dunque, potrebbe decidere di provare anche l’esperienza in Serie A dopo quelle in Olanda e in Premier League con il Manchester United.

Notizie Lazio, Aulas: “Farò di tutto per trattenere Memphis”

Jean-Michel Aulas, Presidente del Lione, però, non ha intenzione di perdere il suo asso nella prossima stagione. Tanti tifosi sui social hanno chiesto al numero uno del clubn transalpino la permanenza del fantasista olandese. Non si è fatta attendere la risposta di Aulas: “Spero davvero che Memphis rimarrà a lungo nella famiglia del Lione. Farò davvero tutto per questo: Memphis sa cosa sto facendo. Mi fido di Memphis“.

Chiusura che sa di speranza ma non di definizione della permanenza dell’attaccante. Soprattutto se la forbice d’interesse dovesse allargarsi: in Italia piace anche a Milan e Roma che in estate potrebbero aprire un’asta con la Lazio.