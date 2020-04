Calciomercato Juventus, Kantè se non arriva Pogba: il Real non molla

Calciomercato Juventus: Kantè obiettivo concreto per il centrocampo

Calcio Mercato Juventus Kantè | Un mercato davvero infuocato quello di Serie A, dove quasi tutte le big stanno continuando a portare avanti tantissime trattative in vista della prossima stagione. La Juventus in particolare si sta attivando parecchio in queste ultime settimane, e pare che la squadra bianconera abbia intenzione di puntare forte su un centrocampista. L’obiettivo principale resta Paul Pogba, ma ovviamente la trattativa non è per nulla semplice per via del prezzo e della concorrenza.

Ecco che ci sarebbe già un piano B, ovvero Kantè, francese in forza al Chelsea. L’ex Leicester potrebbe dire addio ai Blues da qui a breve, e la Juventus vorrebbe approfittarne. Il Campione del Mondo era stato accostato alla Vecchia Signora già la scorsa estate, e l’arrivo di Sarri sulla panchina potrebbe essere una carta in favore.

Juventus-Kantè: Real terzo incomodo

Kantè è senza dubbio uno dei centrocampisti più forti al mondo, e la sua utilità in mezzo al campo potrebbe non avere eguali. Il francese resta un grande obiettivo per la Juventus, che però allo stesso tempo dovrà tenere in considerazione un terzo incomodo nell’affare: il Real Madrid. Stando a quanto riportato da AS, pare che la squadra spagnola abbia tutte le intenzioni di effettuare uno scatto importante per Kantè.