Calciomercato Juventus, Kane si avvicina: il Tottenham snobba lo United

Calciomercato Juventus: Kane, ora i bianconeri sono i più vicini

Calcio Mercato Juventus Kane | Il calcio giocato è attualmente fermo, e prevedere una data per la ripresa è davvero dura, specie in una situazione così surreale come quella di oggi. Nonostante questo però, il calciomercato continua, e le principali big di ogni campionato si stanno attivando parecchio in queste ultime settimane. La sensazione è che in vista dell’estate ci possano essere tante sorprese, anche dalla nostra Serie A. La Juventus non è il tipo di società da stare con le mani in mano, e l’idea principale sarebbe quella di prendere un altro centravanti, magari più devastante e decisivo di Higuain.

I nomi scritti sul taccuono sono tanti, ma uno dei più suggestivi resta sempre quello di Harry Kane: il bomber inglese ha una valutazione altissima, e in più ha tantissimi estimatori, tra cui soprattutto Real Madrid e United. Negli scorsi giorni però pare che i Blancos si siano allontananti, e sembra inoltre che sia arrivata una notizia anche per quanto riguarda i Red Devils: il patron degli Spurs non vuole cedere il suo gioiello a nessuna squadra di Premier League. Fonte Sky Sports.

News Juventus: Kane può arrivare, Icardi più lontano

Levy, presidente del Tottenham, potrebbe aver fornito un assist al bacio alla Juventus, pronta a sferrare l’assalto decisivo per Kane. Intanto i bianconeri valutano anche la situazione di Icardi, al momento un obiettivo abbastanza complicato. Il motivo? Il PSG sta pensando seriamente di riscattarlo.