Calciomercato Juventus: Icardi si avvicina? L’indizio – SKY

Ultime Juventus, Icardi può arrivare. Come riportato da Sky Sport la Juventus è in attesa di capire cosa farà il Paris Saint-Germain.

Il club parigino detiene ancora un’opzione per il riscatto e Mauro ha fatto anche abbastanza bene a Parigi.

Il destino è tuttavia nelle sue mani. Se il calciatore dovesse decidere di rientrare all’Inter non è da escludere un ritorno di fiamma della Juve che ha sempre avuto un feeling particolare con Icardi.

Da capire come sarebbe impostata la trattativa, che non sarebbe sicuramente facile visti i rapporti. Ma non è da escludere sicuramente la pista Juve che è da sempre interessata all’argentino e con Sarri in panchina, le possibilità che possa arrivare in bianconero sono ancora più alte. Possibile uno scambio?

Ultime Inter: l’indizio da Icardi

Anche in questo momento complicato, inoltre, l’attaccante ha deciso di trascorrere la quarantena in Italia. Certo, per motivi logistici la sua residenza è a Como, ma è sembrata singolare la scelta di viaggiare in auto per 9 ore pur di tornare in Italia. Ancora una volta la famiglia Icardi ha dimostrato quanto ormai il Bel Paese sia il suo paese. Per questo tutte le possibilità di una cessione in Liga, in Premier o in Francia sembra ad oggi lontane.