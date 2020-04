Calciomercato Juventus: Bentancur va blindato, pericolo Barcellona

Calciomercato Juventus: Bentancur non parte

Calcio Mercato Juventus Bentancur | Il mercato europeo continua con grande intensità, e nel corso di queste ultime settimane tantissime squadre hanno provato e stanno tuttora cercando di portare a termine qualche colpo in vista dell’estate. Le big si stanno muovendo tanto, e molte di queste avrebbero intenzione di fare spese in Italia, terra di grandi talenti e piena zeppa di giocatori forti e con esperienza. La Juventus sa di dover blindare qualche suo gioiello, come ad esempio Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano che si è reso protagonista di due annate molto positive.

Le sue prestazioni gli sono valse la stima e l’interesse da parte del Barcellona, considerato il pericolo numero uno dalla Vecchia Signora. Il giocatore bianconero è un vero e proprio patrimonio per il club, e pertanto è reputato incedibile, almeno per ora. La Juventus vuole blindare Bentancur, in estate certamente non partirà, così come riportato da Tuttojuve.

News Juventus: Sarri tiene Bentancur e boccia Pjanic?

Bentancur con molte probabilità resterà alla Juventus anche la prossima stagione, sorte che invece potrebbe non spettare a Pjanic. Il bosniaco – seppur partito benissimo in campionato – è andato via via sempre di più a calare con le prestazioni, e negli ultimi tempi è stato spesso tagliato fuori dai titolari. Tanti gli indizi sul suo futuro, che attualmente lo vedono lontano da Torino. Il club sulle sue tracce? Ovviamente il PSG.