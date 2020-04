Calciomercato Juventus: Kane al Manchester United solo per 200 milioni

Ultime Juventus: Kane nel mirino, il Tottenham spinge il calciatore verso la Serie A

Calcio Mercato Juventus Kane Manchester United tottenham | La Juventus pensa già alla prossima stagione. Il club italiano, presto tornerà in campo per la ripresa della stagione di Serie A, intanto, la dirigenza, studia il piano di mercato per la prossima stagione. Nel mirino c’è l’attaccante che i bianconeri vogliono acquistare per cedere poi Higuain. Harry Kane è uno degli obiettivi principali, dato che è in uscita dal Tottenham che sembra sempre più lontano dalla prossima Champions League. Sul calciatore c’è anche il Manchester United, ma ora il Tottenham spinge il calciatore lontano dalla Premier League e si avvicina sempre di più alla Juventus e al Real Madrid.

Calciomercato Juventus: Kane sempre più vicino

L’assist a Juventus e Real Madrid arriva direttamente dal presidente Levy del Tottenham per l’acquisto di Harry Kane che è pronto a lasciare il club londinese. Dalla corsa per l’acquisto dell’attaccante inglese potrebbe essere stato fatto fuori il Manchester United, che spinge con insistenza per l’acquisto del calciatore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della BBC, il Tottenham non vuole cedere il Premier League il giocatore e solo per 200 milioni di sterline cederà il bomber d’attacco al Manchester United.