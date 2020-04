Calciomercato Inter, Izzo obiettivo principale di Conte per la difesa

Calciomercato Inter: Izzo nel mirino

Calcio Mercato Inter Izzo | Il mercato di Serie A è sempre più attivo, e in questi giorni di stallo totale al campionato, i vari direttori sportivi stanno continuano a portare avanti diverse operazioni in vista della prossima stagione. L’Inter non sta affatto con le mani in mano, anzi in queste ultime settimane pare sia alla ricerca di un difensore: Godin con molte probabilità partirà da qui a breve, ed è per questo che Conte con Ausilio e Marotta sta sondando diversi profili.

Sul taccuino ci sono tantissimi elementi, ma uno dei giocatori più suggestivi resta Izzo del Torino. Il centrale dei granata ha acquisito una grande esperienza in A, e nel giro di pochi anni è riuscito a guadagnarsi il giro della Nazionale. Insomma un giocatore che piace tanto, e che pare sia stato scelto proprio da Conte, così come riportato da Sport Mediaset.

News Inter: addio Godin, si valuta anche Vertonghen

Izzo sembra essere il primo nome per sostituire Godin nella difesa dell’Inter. L’uruguaiano non ha avuto l’impatto che ci si aspettava, e non è affatto escluso un suo ritorno all’Atletico Madrid. Per quanto riguarda gli obiettivi nel reparto arretrato, occhi puntati anche su Vertonghen, altro nome caldo. Il difensore belga non è una preda facile da raggiungere, il motivo? Un’altra big italiana lo ha messo nel mirino.