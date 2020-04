Calciomercato Inter Arthur Barcellona | Rischia di diventare una vera battaglia di colpi proibiti, la “lotta” a distanza tra Inter e Barcellona per i propri pezzi pregiati. L’interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez è ormai noto da settimane e non appena il calciomercato aprirà sarà dura per l’Inter resistere. I nerazzurri, nel frattempo, hanno risposto con l’interesse per Lionel Messi (poi smentito dallo stesso attaccante) e per Arturo Vidal, già dall’inverno.

Calciomercato Inter, Arthur blindato dal Barcellona

Ma non è finita qui. Antonio Conte e Beppe Marotta hanno messo nel mirino anche Arthur, centrocampista classe ’96 in rossoblù dal 2018. Non ha disputato una stagione esaltante fino allo stop del campionato ma le indiscrezioni che arrivano da Barcellona sono poco confortanti per i nerazzurri. Sul brasiliano è forte l’interesse del PSG che con Leonardo è sempre alla ricerca di calcio carioca per portare spettacolo sotto la Torre Eiffel. Eppure il Barça non è intenzionato a cederlo. Stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo, la dirigenza blaugrana non ha intenzione di cedere il 24enne ma, anzi, vuole puntare su di lui per il futuro. Più fattibili le cessioni di Rakitic, Vidal e Alena, più marginali nel progetto di Quique Setien.

News Inter, il Barça insiste per Martinez

Intanto il Barcellona prosegue il suo corteggiamento a Lautaro Martinez, tanto che ieri Sergio Zarate, fratello di uno degli agenti del Toro, ha annunciato il passaggio al Barcellona. Lo spavento per i tifosi nerazzurri è poi rientrato grazie alle dichiarazioni di Alberto Yaqué, agente diretto dell’attaccante dell’Inter che ha ribadito la felicità del suo assistito a vestire i colori nerazzurri.