Calciomercato Fiorentina, Vlahovic: “Pronto ad accogliere Ibrahomovic in viola. Futuro? Qui mi sento a casa”

Calciomercato Fiorentina Vlahovic | Esordio in Serie A con la Fiorentina, primo gol nella massima serie con la Fiorentina e Coronavirus battuto con la maglia della Fiorentina tatuata sulla pelle. A soli 20 anni Dusan Vlahovic ha già impresso il suo futuro e tagliato traguardi importanti. Ora chiama anche il suo idolo Ibrahimovic a vestire la maglia della Fiorentina nel futuro immediato. L’attaccante viola ha raccontato la sua esperienza con il COVID-19 e ha parlato del suo futuro ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Calciomercato Fiorentina, Vlahovic: “Un sogno giocare con Ibrahimovic”

“Ibrahimovic è il mio idolo da sempre. Giocare contro di lui è stata un’emozione straordinaria. Sarà difficile riuscire a giocarci insieme. Io sono alla Fiorentina, mi sento a casa e quindi sarà impossibile, a meno che lui decida di unirsi alla famiglia viola”.

Cosa significa essere un predestinato? “Non penso a queste cose, so solo che devo migliorare molto e sotto tanti aspetti. Sono felice dei complimenti che mi fa la gente ma preferisco quando mi dicono cosa sbaglio, così so su cosa devo lavorare“.

Serbia? “Andare agli Europei con la maglia della mia Nazionale sarebbe magnifico, realizzerei un mio sogno. Ci sono tanti calciatori top in Serbia“.

Notizie Fiorentina, Vlahovic si “tatua” la maglia viola

La prima stagione con la Fiorentina ha già fatto drizzare le antenne ai club più importanti d’Italia e d’Europa, come confermato dal suo agente ai nostri microfoni qualche giorno fa (CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA). Vlahovic, però, ha le idee chiare sul futuro.

“Sono innamorato di Firenze. Questa città mi ha accolto benissimo e così anche i tifosi. Firenze è la mia seconda casa. Dualisimo con Cutrone? Con Patrick ho un bellissimo rapporto e possiamo anche giocare assieme. Se la Fiorentina volesse comprare altri giocatori che possono essere utili ne saremmo tutti contenti. Sono pronto per sfidare chiunque”.

Commisso? “Rocco e la sua famiglia sono persone straordinarie. Ci hanno dimostrato un affetto e una vicinanza incredibili, anche in questi giorni in cui le cose sono molto complicate per tutti. Il suo sogno è vincere con la Fiorentina e riportarla molto in alto. Vale lo stesso per tutti noi. Sono pronto a dare il massimo per questa squadra, questa società e i suoi tifosi“.