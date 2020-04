Tweet on Twitter

Ultime Milan, Maldini: “Coronavirus? Volevo allenarmi ma non stavo bene”

Notizie Milan | Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport delle sue condizioni fisiche dopo aver avuto il coronavirus:

“Ho provato oggi ad allenarmi in palestra anche a casa. Tuttavia dopo 10 minuti non ce la facevo più. Avevo capito subito che stava succedendo qualcosa, e che c’era qualcosa di diverso”.

Notizie Milan: Maldini ed il figlio Daniel hanno avuto il Covid19

E’ stato un mese pessimo per la famiglia Maldini.

Ad inizio marzo la società rossonera aveva comunicato che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, era stato sottoposto a tampone.

Subito i risultati hanno chiarito l’esisto positivo del tampone per il Coronavirus. Gli stessi sintomi erano stati constatati anche nell’attaccante dei rossoneri Daniel, calciatore della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra.

Paolo e Daniel, nonostante la malattia, sono sempre stati in buone condizioni. Entrambi hanno poi trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni. Tuttavia come previsto dai protocolli medico-sanitari la loro quarantena è stata poi prolungata per i tempi necessari alla completa guarigione clinica.