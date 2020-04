Oroscopo di oggi 12 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica di Pasqua.

Oroscopo Paolo Fox 12 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna e Mercurio nel vostro segno vi daranno la possibilità di trascorrere una Pasqua molto serena. Sarete più dinamici e pronti a rapportarvi con altre persone. Il mondo è fermo ma voi avete progetti importanti in mente e ben presto potrete metterli in atto.