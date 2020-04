Brescia, Cellino contro Lotito e Gravina: arrivano le pesanti accuse

Notizie Brescia: Cellino attacca Lotito

Notizie Brescia Cellino Lotito | I calendari di Serie A, così come per quasi tutti altri, sono sospesi, ed attualmente appare davvero impossibile fare delle previsioni sul quando il tutto possa riprendere regolarmente. L’emergenza Coronavirus continua a seminare il panico in tutti gli addetti ai lavori, ma per qualcuno pare si possa riprendere anche un minimo con le attività sportive. E’ il caso di Lotito, il quale pare stia insistendo per un ritorno sui campi da qui a breve. Un’ipotesi accolta non bene da qualche altro patron, come ad esempio Cellino. Quest’ultimo ha lanciato delle accuse piuttosto pesanti, queste le sue parole riportate da Tuttojuve:

“Se si dovesse riprendere a giocare io non ho intenzione di schierare la mia squadra. Lotito vuole tornare a giocare? Si dice che raglio d’asino non giunge in paradiso. Ascolto solo chi è degno di essere ascoltato, non so neppure se rappresenti la Lazio o meno”

Cellino, bordata anchea a Gravina

Il patron del Brescia ha poi lanciato qualche frecciata anche al Presidente della FIGC Gabriele Gravina:

“Il Presidente della FIGC vada un po meno in tv e gestisca meglio i conti societari. Non ho paura di retocedere, anche perchè sicuramente non falliremo e perchè sicuramente la Serie A siamo in grado di riprendercela”