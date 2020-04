News Juventus, le parole di Alessandro Del Piero

News Juventus – Del Piero | E’ stato protagonista di una chiacchierata assieme a Paulo Dybala, il dieci storico della Juventus, Alessandro Del Piero. La bandiera bianconera ha scambiato un paio di parole con l’attuale dieci argentino, mettendo a confronto due generazioni sportive molto amate dall’ambiente bianconero. L’ex capitano, inoltre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dell Sport, quotidiano che tra le proprie colonne e questa mattina, ha rivelato le parole di Alex.

Ultime Juventus, Del Piero su Dybala: “Può fare ancora di più”

Le parole di Alessandro Del Piero, tra i diversi temi toccati, vanno dritte sulla ‘Joya‘ argentina, Paulo Dybala. La rosea riporta le sue parole sull’ultimo appuntamento dei bianconeri, nello scontro diretto contro l’Inter, nell’ultima gara andata in scena per il calcio italiano: “Numeri come quello realizzato contro l’Inter, ti mette davanti tutto il talento che c’è in Dybala. Anzi, aggiungo che un gol così deve darti maggiori consapevolezze. Io penso che Paulo sia un giocatore straordinario ed è proprio per questo che gli dico che sfruttare tutto quello che ha a disposizione, per fare ancora meglio. Non si deve porre limiti, servirà per conquistare il proprio futuro. Lo consiglio perché è così che funziona: nessuno ti regala niente, in particolar modo se sei alla Juve”.

Come continuerà il calcio? “Non lo so, se pensiamo per un attimo a quello, dico che sarebbe più giusto giocarsela sul campo, evitando forzature che non servono”.