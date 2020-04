Nella giornata della vigilia di Pasqua sono aumentate del 20% le multe per chi ha violato le norme di contenimento del Coronavirus.

Coronavirus, multe ai trasgressori: +20% rispetto al venerdì

Sono giorni particolari. Nessuno avrebbe mai potuto prevedere una diffusione globale del virus, che avrebbe messo in ginocchi interi Paesi. E questi giorni di festa per la Pasqua sono stati caratterizzati da multe per chi ha violato le regole dettate dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Le sanzioni di sabato sono state maggiori del 19,8 rispetto al venerdì santo. Dei trasgressori ben 104 hanno dichiarato il falso nelle proprie autodichiarazioni. Mentre sono 53 quelli che hanno violato la quarantena imposta per esser risultati positivi. In totale ci sono state 12.514 multe in una sola giornata. Dunque, sembrano non bastare le raccomandazioni che ci accompagnano da più di un mese.

Prolungato lo stop agli spostamenti

Per controllare meglio i cittadini, sabato sono state controllate 280 mila persone e quasi 90 mila attività commerciali, di cui 35 sono state chiuse. Continueranno nei prossimi giorni i controlli delle forze dell’ordine per evitare le uscite non necessarie. Intanto, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto che prolunga fino al 3 maggio le restrizioni agli spostamenti. Da quella data in poi, ci saranno delle riaperture graduali e una frequenza maggiore delle corse dei mezzi pubblici.