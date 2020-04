Coronavirus, la Pasqua solitaria di Mattarella: ecco cosa può fare

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella trascorrerà Pasqua e Pasquetta senza i suoi familiari, lontano dalla sua Palermo e rispettando l’isolamento per dare il giusto esempio a tutti gli italiani.

Sergio Mattarella, Pasqua senza famiglia

Il Presidente della Repubblica era solito trascorrere in Sicilia i giorni di festa, assieme alla sua famiglia, con figli e nipoti. Purtroppo, come per tutta l’Italia, gli spostamenti sono consentiti solo in caso di necessità e non sono consentiti gli assembramenti per evitare la diffusione del virus. Dunque, la Pasqua anomala di Sergio Mattarella è cominciata in solitudine, tra la lettura di giornali e la messa del Papa. Non vedrà neanche i suoi figli Laura, Bernardo e Francesco, tutti nelle proprie case a Roma. E anche per domani, Lunedì in Albis, la giornata passerà in totale assenza dei propri cari.

Un giorno particolare tra tv e letture

Distanziamento sociale per la propria famiglia, ma anche per i collaboratori del Capo di Stato. E’ ridotto il personale che si trova ancora al Colle, e chi lavora con Mattarella indossa rigorosamente mascherine e guanti, come Giovanni, protagonista del video virale di qualche settimana fa. Per questa giornata particolare il Presidente avrà poco lavoro, e si distrarrà guardando la televisione e informandosi. Ogni giorno, come per molti italiani, c’è l’appuntamento fisso con la conferenza stampa del capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. Poi ci sono le tante lettere che arrivano al Quirinale, e i saggi che Mattarella ama tanto leggere.