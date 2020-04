FIGC, Gravina non molla: “A Fine mese cominciamo”

Ultime FIGC | Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

“Noi continuiamo a ripetere le stesse cose. La Serie A ricomincerà ma nel momento in cui ci sarà la garanzia e la tutela della saluta degli atleti e non solo.

Siamo in contatto continuo con il ministro Spadafora, il 15 abbiamo fissato già una riunione. ù Comunicheremo la procedura a tutte le leghe.

Si partirà da fine mese, mi auguro, ci saranno dei controlli e poi partirà la vera e propria proceduta di preparazione e allenamento, l’auspicio resta quello di tornare in campo.

Noi rispettiamo il Governo, non possiamo rischiare ma abbiamo anche una esigenza, finché non ci sarà impedito, vogliamo finire la stagione. Se non saranno ultimate le competizioni porterebbe sarebbe un gran problema. Ci sarebbero importanti conseguenze negative per il mondo del calcio e non solo.

Abbiamo diverse idea sul tavolo. La prima è quella di rispettare le strutture in uso alle singole società, se non sarà possibile troveremo soluzioni alternative.