FIFA – Calciomercato: si pensa all’apertura di una terza finestra

FIFA, cambia il calcio mercato

Ultime FIFA Calcio mercato | L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo, in particolare quello dello sport e del calcio. La FIFA studia un piano per aiutare i club sotto ogni punto di vista. Ad ammetterlo è stato lo stesso presidente Gianni Infantino che in questi giorni ha ritenuto opportuno farsi sentire e stare vicino le leghe di tutto il mondo. Queste alcune delle parole del presidente riguardo l’attuale situazione del mondo del calcio:

“Nessuna partita di calcio vale una vita umana. I club devono sapere che non abbiamo intenzione di lasciarli soli. Faremo di tutto per venire incontro alle squadre in merito a questa situazione. Ora la situazione finanziaria della FIFA è buona, abbiamo consolidato una solida base di riserva, che è composto dai soldi del calcio. Quando il calcio è in difficoltà, dobbiamo pensare a come dare una mano. Questa è la nostra responsabilità e questo è il mio modo di vedere”. Intanto, la FIFA valuta l’ipotesi di aprire una terza sessione di calcio mercato oltre a quella invernale e quella estiva.

FIFA – Ipotesi terza finestra di calciomercato

Secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni, la FIFA starebbe pensando ad una terza finestra di calcio mercato. La Federazione internazionale di calcio, infatti, potrebbe essere più flessibile riguardo alle date del prossimo mercato. A rivelarlo è stato James Kitching, direttore del regolamento calcistico FIFA, che ha parlato alla tv tedesca ARD Sportschau: “Si potrebbe pensare all’apertura di una terza finestra”.