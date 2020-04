Durante le prime riunioni tra Donald Trump e gli esperti chiamati a risolvere il problema Coronavirus, il Presidente degli Stati Uniti avrebbe lanciato l’idea dell’immunità di gregge.

Coronavirus, Trump voleva l’immunità di gregge ma è stato fermato

Negli Stati Uniti la diffusione del Coronavirus è cominciata più tardi dell’Italia, ma non sono state prese subito giuste misure per evitare migliaia di decessi. Il Presidente Trump, secondo Washington Post, avrebbe pensato all’immunità di gregge all’inizio della crisi sanitaria per il Coronavirus. Si sarebbe rivolto così verso la task force di medici e scienziati: “Perché non lasciamo che il virus inondi il Paese?“. A risponderlo è stato l’immunologo Anthony Fauci: “Signor Presidente, morirebbe moltissima gente“. Il Capo di Stato degli USA era tentato dall’idea di superare quest’emergenza come avrebbe voluto il Primo Ministro inglese Boris Johnson.

Contrasto tra team medici e politici

Sempre secondo il Washington Post, il team esperti sta lavorando per difendere le vite dei cittadini e ha cominciato a riunirsi privatamente per prendere decisioni, oltre a tenere le assemblee allargate con funzionari politici e lo stesso Trump. La preoccupazione maggiore dei medici è salvaguardare più vite possibile e contrasta con l’idea di riprendere quanto prima alla vita normale. Mentre, l’interesse del Presidente USA è evitare una crisi economica. Anthony Fauci ha dato una previsione sulla ripresa entro novembre, ma ha lanciato una frecciata al Governo: “Molte vite potevano salvarsi, se fossero state adottate le misure di prevenzione richieste“.