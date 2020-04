Coronavirus, la Serie A si prepara a ripartire: ecco come

Coronavirus, ecco come la Serie A potrebbe ripartire: le ultime

Coronavirus – Serie A | Arrivano nuovi aggiornamenti dal Governo, con le nuove proroghe sul decreto annunciate dal premier Giuseppe Conte e questo permette alla Serie A di programmare un rientro. Chiaro è che tutto va a seconda delle date, al momento, annunciate, ma ai vertici della FIGC sono sempre in attesa di conoscere gli aggiornamenti, in arrivo e imprevedibili. I club di Serie A continuano a lavorare da lontano con i propri calciatori, chiusi in casa ad allenarsi individualmente. Stanno perdendo il contatto con il terreno da gioco e, per questo, le venti società di A torneranno in campo, preparando un programma ad hoc per ritrovare la condizione. L’idea è quella di andare in ritiro, appena sarà possibile, per vivere una sorta di pre-season, così come si fa in estate. Il quotidiano Tuttosport ha aperto in mattinata, in prima pagina, con gli aggiornamenti e nel dettaglio, il come e quando si riprenderà il calcio in Italia.

Serie A, date e ritiri: tutto quello che c’è da sapere sul ‘via’ possibile del calcio italiano

Ha analizzato le ipotesi il quotidiano piemontese, ipotizzando una ripresa il 4 maggio, proprio subito dopo la scadenza della proroga annunciata qualche giorno fa. I diversi club di Serie A preparano il ritiro in vista del dopo-Coronavirus, che servirà per rimettere in condizione la rosa. E poi si tornerà in campo, con le date che portano al termine di maggio oppure ad inizio giugno, chiudendo poi la stagione entro agosto. Giusto precisare che la possibilità concreta, per terminare la stagione, porterà alle gare a porte chiuse. Si lavora in tal senso, nel rispetto delle misure di sicurezza da parte di ogni club del massimo campionato italiano.