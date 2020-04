Tweet on Twitter

Coronavirus: Conte non soddisfa, il M5s vara il comitato alternativo

Giuseppe Conte spodestato? Il Movimento 5 Stelle vara un “comitato alternativo”.

Davide Casaleggio, una delle figure chiave del movimento, ha parlato in giornata.

“Abbiamo pensato di coinvolgere diversi esperti e relatori per riflettere insieme su quali sono i cambiamenti irreversibili che porterà il Coronavirus nelle nostre vite. Servirà capire come il nostra paese possa ripartire in futuro”.

Ieri Giuseppe Conte aveva annunciato la sua squadra, oggi nasce anche quella alternativa. Una gruppo di 17 tra professori, manager e burocrati (di imprenditori però non ve n’è traccia) che dovranno aiutare il governo a realizzare la Fase 2 della ripartenza.

Le parole di Casaleggio

Ne ha parlato oggi Davide Casaleggio che nell’impossibilità di svolgere il consueto evento annuale ad Ivrea in memoria del papà Gianroberto ha ufficializzato la cosa.

“Penso alla Rete come a un’intelligenza collettiva. Abbiamo sempre voluto ricordarlo parlando di idee. Oggi, invece, l’emergenza Coronavirus ci ha impedito di poterlo fare attraverso l’evento SUM ad Ivrea. Allora abbiamo pensato che per “Capire il Futuro” sia questo il modo migliore, ovvero attraverso l’intelligenza collettiva, mettendo a fattore comune idee e competenze”.

E’ quanto si legge in un post dell’Associazione Gianroberto Casaleggio, presieduta proprio dal figlio. Una mossa azzardata che apre a tante polemiche.