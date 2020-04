Tweet on Twitter

Share on Facebook

La conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile italiana, sta per cominciare. Appuntamento come sempre alle 18:00.

Covid-19, il punto della situazione

Tematica molto calda in questa domenica di Pasqua è la fuga di molti italiani verso una giornata diversa dal solito, combattuta con un imponente schieramento di forze dell’ordine. Eppure, anche guardando ai dati di oggi, non si può dire che il peggio è passato, nonostante non manchino i segnali positivi.

IN AGGIORNAMENTO