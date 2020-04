Ultime Napoli, rinnovo Mertens: la situazione è ferma

Calciomercato Napoli rinnovo Mertens Chelsea | Il mondo del calcio è ancora fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Intanto, il calcio mercato non dorme mai. Il Napoli è a lavoro per la prossima stagione e parte dalla questione legata ai rinnovi di contratto. Su tutti c’è quello di Dries Mertens. Il calciatore belga aveva raggiunto l’accordo con Aurelio De Laurentiis prima di questa ermergenza, poi tutto è cambiato. Pare che le trattative per il rinnovo si sono congelate e ora i grandi club sono tornati sulle sue tracce. Su tutti ci sono i club ingles, come Arsenal, Chelsea e Manchester United. La Premier League chiama Mertens e ora il belga riflette. Alte le offerte al calciatore dai club inglesi, come l’offerta presentata dall’Inter di Antonio Conte. Secondo i media inglesi però in pole al momento è il Chelsea, che già a gennaio ci aveva provato.

Calciomercato Napoli: Mertens non rinnova, Chelsea in pole

