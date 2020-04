Calciomercato Napoli, Insigne e Raiola si separano: cambio di futuro?

Calciomercato Napoli: Raiola non è più il procuratore di Insigne

Calcio Mercato Napoli Insigne | Il mercato di Serie A non si ferma mai, anzi continua ad andare avanti nonostante lo stallo totale delle attività sportive. In Italia i vari direttori sportivi e i procuratori si stanno dando un gran da fare, e nei prossimi mesi si prevedono tantissimi movimenti sia in entrata che in uscita. Il Napoli si sta dimostrando come una delle squadre più attive, e in vista della prossima stagione sono arrivati già diversi colpi. Possibile che qualcosa possa cambiare però, come ad esempio l’uscita di qualche gioiello: tante voci su Koulibaly, Fabian Ruiz, Allan e addirittura Insigne.

Il capitano del Napoli era stato accostato ad alcune big, ma intanto nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante sul suo conte: Mino Raiola non sarà più il suo procuratore. A rivelarlo è Carlo Alvino tramite Twitter. Una notizia che potrà cambiare anche il futuro di Insigne.

Insigne: come cambia il suo futuro senza Raiola

Raiola si sa, è un potente procuratore, che però spesso si fa condizionare parecchio dai soldi. Insigne ha giurato amore al Napoli, e forse la separazione dal suo vecchio agente potrebbe finalmente dare alla squadra azzurra delle garanzie importanti dal suo capitano.