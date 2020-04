Calciomercato Napoli, Cavani sogno infranto: il Matador verso il Brasile

Calciomercato Napoli: Cavani, c’è l’annuncio sul suo futuro

Calcio Mercato Napoli Cavani | Il Napoli si conferma per l’ennesima volta uno dei club più attivi sul mercato, e la dirigenza partenopea si sta già attivando per la prossima stagione, dove senza dubbio ci sarà bisogno di un ennesimo salto di qualità in rosa. Il ds azzurro Giuntoli ha già scritto diversi nomi sul suo taccuino, e tra questi spunta anche quello di Cavani. L’attaccante uruguaiano sarebbe un vero sogno per tutti i tifosi, ma il suo ritorno è davvero complicato per via di tante complicazioni.

L’ultima arriva dal Brasile, dove un annuncio ha praticamente sfatato quasi ogni speranza. A parlare del futuro del Matador ci ha pensato Diego Lugano, ex compagno di Cavani e attuale direttore sportivo del San Paolo. Queste le sue poche ma significative parole ai microfoni di Marca en Zona:

“Prima che possa andare altrove lo voglio portare qui al San Paolo, ne stiamo parlando da diverso tempo”

Napoli-Cavani: suggestione irrealizzabile?

Il futuro di Cavani sembra essere diventato più chiaro, e il Napoli lentamente se ne sta facendo una ragione. Nonostante le parole dell’agente del Matador siano state illuminanti qualche giorno fa, adesso la trattativa sembra appare davvero un’utopia. Ritorno in Italia? Quasi impossibile.