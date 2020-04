Calciomercato Milan, Tonali nel mirino: pronta l’offerta con una contropartita

Calciomercato Milan: Tonali, pronto l’assalto

Calcio Mercato Milan Tonali | Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in queste ultime settimane la gran parte delle squadre del nostro campionato, stanno cercando di portare a termine qualche sondaggio importante. Il Milan in particolare non si sta fermando un attimo, e negli ultimi giorni sono stati tanti i nomi accostati al Diavolo, tutti molti suggestivi. Quello che ha suscitato più clamore è stato senza dubbio quello di Sandro Tonali, centrocampista giovane e forte, e che in questa stagione ha dimostrato tutto il suo valore.

Considerato come uno dei migliori talenti in Europa, il centrocampista ha una valutazione di 50 milioni di euro. Il Milan difficilmente spenderà quella cifra, ma stando a quanto riportato da Tuttosport, pare che ci sia già una strategia secondaria: 30 milioni di euro più il prestito di Plizzari o Gabbia. Un’offerta interessante, ma che con poche probabilità farà vacillare il patron Cellino.

Milan-Tonali: di mezzo c’è la concorrenza

Il Milan studia un modo per convincere il Brescia per Tonali, ma la situazione è molto complicata anche per via un altro fattore rilevante: la folta concorrenza italiana sul giocatore. I rossoneri temono l’arrembaggio di Inter e Juventus, al momento più in vantaggio rispetto al Diavolo.