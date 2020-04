Calciomercato Milan: Meret obiettivo per la porta, Kessiè la contropartita

Calciomercato Milan: Meret possibile dopo Donnarumma

Calcio Mercato Milan Meret | Il Milan ha vissuto una stagione piuttosto altalenate, e le intenzioni della società sembrano ormai chiare: rivoluzionare parte della rosa e tenersi stretto qualche gioiell. L’idea principale sarebbe quella di blindare ancora una volta Donnarumma, ma a quanto pare la cosa si fa alquanto complicata ogni giorno che passa. Il portiere rossonero si allontana sempre di più, e i conflitti tra Raiola e il Diavolo non si sono mai placati sull’argomento.

Chiaro di come si debbe trovare subito un sostituto per il prossimo campionato, ed è altrettanto chiaro di chi sia il profilo che si sta visionando negli ultimi giorni: Alex Meret, attuale estremo difensore del Napoli. Strapparlo alla corte di De Laurentiis non sarà facile, specie per la valutazione: ben 30 milioni di euro.

Milan-Meret: c’è la strategia

Meret è un obiettivo concreto per il Milan, che però sa altrettanto bene di come possa essere complicata la trattativa. Per ora si parla di un assalto concreto, ma a quanto pare il club rossonero potrebbe avere una carta importante da giocarsi in caso di difficoltà: inserire Kessiè come contropartita nell’operazione. Il centrocampista ivoriano è un giocatore gradito da Gattuso e società, ed è per questo che al momento nulla è da escludere. A riportarlo è cm.com.