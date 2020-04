Calciomercato Milan, Kjaer: “Sogno di restare a Milano”

Calciomercato Milan, le parole di Simon Kjaer sul futuro

Calciomercato Milan – Kjaer | E’ stato uno degli acquisti a sorpresa di gennaio, Simon Kjaer. Il difensore danese è arrivato, convincendo sin da subito tutti. Stefano Pioli gli ha subito garantito un posto da titolare accanto ad Alessio Romagnoli, a sfavore di Mateo Musacchio. Tra le idee dell’ex Atalanta e Siviglia, c’è proprio quella di restare a Milano, convinto del progetto rossonero e pronto a ripartire lì dove si è interrotta la sua stagione. Questa mattina, i colleghi di Tuttosport, hanno pubblicato un’intervista realizzata proprio al difensore. Ecco, di seguito, le sue parole.

News Milan, Kjaer: “Ringrazio Pioli, è stato fondamentale per me. Sogno di restare qui”

Sono diversi i temi toccati da Simon Kjaer e, tra questi, c’è sicuramente tutto il pensiero verso l’emergenza Coronavirus. Ecco quanto detto dal difensore del Milan: “Questo è un periodo difficile, non so cosa può succedere nella prossima annata. E’ tutto così complicato, noi non possiamo far finta che niente stia accadendo attorno. Sto lavorando in questo periodo, voglio farmi trovare pronto per quando riprenderemo. Perché il mio sogno è di restare al Milan, voglio convincere tutti qui al club. In questo momento voglio restare qui”.

Parole d’amore, poi, arrivano anche per il fautore di quanto fatto al Milan, Stefano Pioli: “Trovare il mister è stata una fortuna. Lui mi mette nelle condizioni di fare bene, mi ha dato subito fiducia. E’ bello quando trovi tecnici così, io ho girato molto e conosciuto molti allenatori, ma devo dire che nessuno mi aveva mai così convinto”.

Ibrahimovic? “E’ un grande campione. La sua sola presenza è un motivo di carica per tutti noi. Anche quando ci alleniamo vuole vincere, non si arrende mai. Fa bene al Milan”.