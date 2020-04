Calciomercato Milan, Ibrahimovic incontrerà Gazidis: si deciderà il suo futuro

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: incontro Ibra-Gazidis per il futuro

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande in vista della prossima stagione. L’annata dei rossoneri è stata fino a questo punto parecchio altalenante, ed è molto probabile che qualcosa possa cambiare da qui a qualche mese. La strategia sembra essere chiara: rivoluzionare parte della rosa, e cercare di confermare qualche gioiello. Oltre al futuro di Donnarumma, ciò che preoccupa dalle parti di Milano è la questione legata ad Ibrahimovic.

L’attaccante svedese sembra essere in dubbio sulla permanenza, e i vari conflitti societari non stanno di certo aiutando lo svolgimento della trattativa. L’unica cosa che può chiarire la situazione è un incontro: stando a quanto riportato da Sport Mediaset, da qui a breve ci sarà un summit tra Ibrahimovic e Gazidis dove si deciderà il futuro del centravanti.

Futuro Ibrahimovic: tutto dipende dal nuovo tecnico

Ibrahimovic ha avuto un impatto davvero devastante sul calcio italiano, e soprattutto sulla stagione del Milan. Lo svedese non sa se resterà, e molto dipenderà anche da chi siederà sulla panchina rossonera: al momento la permanenza di Pioli potrebbe giocare una carta in favore, tutt’altro scenario invece se dovesse arrivare Rangnick. Ad oggi però c’è un altro tecnico in orbita, ecco di chi stiamo parlando.