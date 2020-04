Lautaro Martinez è al centro delle chiacchiere da calciomercato perché il Barcellona avrebbe puntato su di lui, e l’agente Sergio Zarate ha rilasciato delle dichiarazioni che piaceranno poco alla dirigenza nerazzurra.

Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro: “Andrà sicuramente in Spagna”

Il futuro di Martinez, secondo il suo agente, è lontano da Milano. Sergio Zarate ha partecipato ad una trasmissione televisiva messicana e ha dichiarato che Lautaro è ad un passo dal Barcellona. Secondo quanto riporta Mediotiempo il procuratore ha affermato: “Andrà sicuramente in Spagna. Barcellona? C’è una grande possibilità che vada lì. Martinez è un grande giocatore, non ha limiti“. I calciatori blaugrana hanno espresso già la loro preferenza sul Toro. Sia Messi che Luis Suarez hanno elogiato l’attaccante dell’Inter, invitandolo a giocare con loro.

Zarate contro Zanetti: “Decide il calciatore”

Zarate ha risposto a distanza a Javier Zanetti, che recentemente ha annunciato che Lautaro non andrà via: “Loro mettono i soldi, ma è il giocatore che decide. Se Messi chiama, credo che ci siano delle possibilità per andare a giocare al fianco del migliore. L’Inter può dire quello che vuole, però chi decide è il mercato – aggiunge l’agente – Se un top club d’Europa chiede un giocatore, non importa più la maglia“.

Lautaro non è seguito solo dal Barcellona, ma è spuntato anche il Manchester City. Insomma, il mercato inizia ad infiammarsi, soprattutto a causa delle dichiarazioni dei procuratori, che cominciano a spingere i propri giocatori verso altre squadre.