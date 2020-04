Calciomercato Juventus Alex Telles | Un’estate all’insegna dei cambiamenti per la Juventus. Il calciomercato potrebbe portare tantissime novità in casa bianconera, in ogni reparto. Per i terzini sarà vera e propria rivoluzione. Mattia De Sciglio non convince, Alex Sandro potrebbe partire e Paratici sonda il terrano per diversi calciatori. L’ultimo, in ordine di tempo, è Alex Telles, terzino brasialiano in forza al Porto.

Calciomercato Juventus, Telles se parte Alex Sandro

La Juventus cerca un nuovo terzino sinistro e si affida ancora al Porto, da cui ha già pescato Alex Sandro e da cui è arrivato anche Danilo, dopo un passaggio per Real Madrid e Manchester City. Il terzino classe ’92 è l’ideale per il gioco di Sarri e nelle ultime stagioni ha mostrato grande padronanza del ruolo oltre che una spiccata esperienza in Europa. Il Porto, come si sa, è bottega molto cara e non sarà semplice arrivare al 28enne che piace tanto in giro per l’Europa. Potrebbe servire un’offerta vicina ai 40 milioni di euro.

Notizie Juve, Telles e Pellegrini per completare il reparto

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus punterebbe tutto su Telles solo se partirà Alex Sandro. Altrimenti l’obiettivo primario resta Emerson Palmieri, attualmente al Chelsea. In caso di addio del brasiliano, la Juve punterebbe sul suo conterraneo a cui aggiungerebbe il ritorno di Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Cagliari. Per la Juventus, insomma, c’è tanto fermento nel reparto arretrato e in estate si cercherà la quadratura del cerchio.