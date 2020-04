Calciomercato Juventus, Milik è la nuova idea per l’attacco: la situazione

Calciomercato Juventus, a caccia di un attaccante: i bianconeri potrebbero ripescare dal Napoli

Calciomercato Juventus – Milik | Va a caccia di un centravanti la società bianconera. Sì perché, al margine di questa stagione, la Juventus si prepara a salutare Gonzalo Higuain. L’addio dell’argentino, e anche dopo quello di Mandzukic, mette in allarme la formazione piemontese. Oltre al sempreverde Cristiano Ronaldo, infatti, non ci sono più alternative tra i centravanti bianconeri. E’ per questo che la Juventus andrà dritta su un attaccante da regalare a Maurizio Sarri e i nomi in auge restano sempre quelli di Icardi e Gabriel Jesus, ma toccherà capire quanto saranno perseguibili le due soluzioni. Infatti, il CFO della Juventus, Fabio Paratici, cerca di valutare le diverse alternative, per non rischiare di restare a mani vuote. Il club di Andrea Agnelli potrebbe tornare a bussare alle porte della società di Aurelio De Laurentiis: Arkadiusz Milik ha il contratto con scadenza fissata a giugno 2021 e la Juventus tenterà l’assalto al margine di questa stagione.

Ultime Juventus, Sarri potrebbe ritrovare Milik: i dettagli

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, la Juventus potrebbe piazzare il colpo andando a prelevare dal club azzurro, Arkadiusz Milik. Per l’anno prossimo, Maurizio Sarri potrebbe ritrovare il centravanti polacco. Nei due anni di Sarri, è stato molto sfortunato il centravanti polacco, che non è mai riuscito a disputare un campionato per intero, considerando il problema al crociato che lo ha tormentato per non una, ma ben due stagioni. Potrebbe riprovare, ripartendo ancora una volta da Maurizio Sarri, che gli garantirebbe un posto da validissima alternativa al suo reparto offensivo. Serviranno circa 40 milioni per convincere il patron azzurro a lasciar partire il proprio attaccante.