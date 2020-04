Calciomercato Juventus, tutto su Kane: il Tottenham si cautela con due big

Calciomercato Juventus Kane | Si continua a lavorare incessantemente nonostante lo stop al calcio giocato. La Juventus è tra le società più attive per non farsi trovare impreparata sul calciomercato in vista della prossima stagione. Paratici e il suo staff stanno già sondando il terreno per nomi altisonanti in ogni reparto. In attacco ci sarà un ricambio di prime punte: Gonzalo Higuain potrebbe partire e la Juventus ha individuato in Harry Kane il compagno di reparto perfetto per Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus: all-in su Kane

L’attaccante inglese non è certo di restare al Tottenham e potrebbe decidere di cambiare aria dopo 7 stagioni in cui è cresciuto tanto. La Juventus ha fiutato l’affare ed è pronta a fiondarsi sull'”uragano“. Dall’Inghiterra è iniziato già il countdown verso l’addio della Nazionale Inglese che ha voglia di vincere qualcosa in Europa e deciderà di vestire la maglia di una big. Ma ovviamente non sarà semplice arrivare a Kane: la Juventus potrebbe essere costretta a sborsare una cifra astronomica che aiuterebbe, e non poco, la squadra di José Mourinho.

Notizie Juve, Mourinho attende l’addio dell’Uragano: vuole James e Bale

Il tecnico portoghese, infatti, non vuole farsi trovare impreparato e sta già pensando alle mosse per rimpiazzare il suo bomber. Per un top che saluta, due potrebbero arrivare. Entrambi dal Real Madrid, probabilmente. Entrambi non più nei piani di Zinedine Zidane ma ancora pronti a mettersi in gioco. James Rodriguez e Garteh Bale potrebbero essere i nomi che José Mourinho attende a Londra per la prossima stagione.