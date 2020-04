Calciomercato Juventus, James Rodriguez obiettivo concreto: primi contatti con Mendes

Calciomercato Juventus: contatti con Mendes per l’affare James

Calcio Mercato Juventus James | Il mercato europeo continua ad andare avanti spedito verso la sessione estiva, e le principali big di ogni campionato si stanno già attivando per avere poi delle corsie preferenziali per qualche colpaccio. E’ il caso della Juventus, come sempre una delle squadre più attive, e che in queste ultime settimane sta cercando di tirare un po le somme di tutti i suoi elementi in rosa. C’è chi partirà e chi sarà riconfermato: ovviamente se ci dovessere essere delle cessioni, ecco che non mancheranno gli investimenti. Qualcosa cambierà a centrocampo, con Pjanic e Rabiot che sembrano in uscita, e qualche vecchio pallino tornato di moda ultimamente.

Tra questi c’è James Rodriguez, accostato parecchio al Napoli lo scorso anno, e che adesso pare sia finito sul taccuino di Paratici. Il colombiano è un giocatore che piace molto alla dirigenza bianconera, e pare che nella giornata di oggi sia arrivata una notizia molto importante: stando a quanto riportato da Daily Mail, pare che ci siano stati i primi contatti tra Juvenutus e Jorge Mendes, agente di James.

Juventus-James: è sfida allo United

James è un obiettivo concreto per la Juventus, ma allo stesso tempo non sarà affatto facile portare il colombiano a Torino. Sul giocatore del Real Madrid è infatti piombato anche il Manchester United, vera e propria antagonista nella trattativa.