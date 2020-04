Calciomercato Inter Lautaro Martinez Manchester City | Lautaro Martinez piace a mezza Europa: ormai l’Inter lo sa e può fare poco per cercare di trattenerlo anche la prossima stagione. Il Barcellona non ha mai nascosto il suo interesse, anmche attraverso le parole di Lionel Messi e Luis Suarez che accoglierebbero volentieri l’attaccante argentino. Nella corsa al Toro, però, si è inserito anche il Manchester City, pronto ad anticipare il club spagnolo e ad assicurarsi l’attaccante in forza all’Inter.

Calciomercato Inter, il City spinge per Lautaro Martinez.

Nonostante il possibile blocco del mercato, il Manchester City non perde le speranze per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Vuole anticipare i tempi e anche le concorrenti a pezzi pregiati del mercato. Pep Guardiola vuole continuare con la dinastia degli attaccanti argentini per il suo Manchester City e busserà alla porta dell’Inter per arrivare a Lautaro Martinez. Stando a quanto riferisce il The Sun, il City sarebbe pronto a pagare l’intera clausola da 111 milioni di euro e ad offrire uno stipendio molto più alto di quello attuale al Toro interista.

Notizie Inter, Zanetti chiede la permanenza di Lautaro

Tutti lo vogliono e l’Inter ha intenzione di trattenerlo. Pochi giorni fa il vicepresidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato del futuro del Toro. Vorrebbe farlo restare all’Inter ancora per molto tempo nonostante la clausola rescissoria che non spaventa i top club europei. L’estate potrebbe essere molto calda per la società nerazzurra, impegnata a disinnescare gli attacchi delle avversarie.