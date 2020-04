Calciomercato Inter: Gosens primo obiettivo, è sfida con il Chelsea

Notizie Inter, Gosens lascia l’Atalanta: è asta con il Chelsea

Ultime Inter Gosens Atalanta Chelsea | Robin Gosens, calciatore dell’Atalanta, è uno dei principali protagonisti della stagione di Serie A. Sull’esterno mancino dell’Atalanta ci sono tantissimi club, in particolare Inter e Chelsea. Stagione con numeri incredibili pe l’esterno della Dea, che negli ultimi mesi ha prolungato il proprio contratto portandolo in scadenza dal 2022 al 2024. Probabile che tra Gosens e l’Atalanta ci sia l’intesa di prolungare il contratto per cederlo a cifre migliori. La Dea, infatti, potrebbe aver già dato l’ok al calciatore per una cessione a una big, ma con il rinnovo del contratto le cifre cambiano. Uno scambio di favori tra calciatore e club che a vicenda devono molto l’uno all’altro. 8 gol e 5 assist in questa stagione con la maglia dell’Atalanta di Gasperini.

Calciomercato Inter: Gosens nel mirino, c’è anche il Chelsea

Su Gosens ci sono su tutti Inter, che ha il calciatore come primo obiettivo, perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte. Il club milanese, infatti, sta provando ad acquistare un calciatore in quella zona del campo visto che Asamoah e Biraghi non convincono. Poi c’è il Chelsea che in quel ruolo ha Emerson Palmieri in uscita. Inoltre, Chelsea e Atalanta sono due club molto vicini al mercato e dovranno risolvere la questione legata a Mario Pasalic, centrocampista del club inglese e in prestito all’Atalanta.