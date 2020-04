Diego Godin è stato davvero poco utilizzato da Conte, ma l’esperienza all’Inter è positiva, a detta del suo suocero.

Inter, esordio in Italia difficile per Godin, ma è contento

Godin è stato acquistato dall’Inter per creare un fortino difensivo assieme a Skriniar e De Vrij. Mentre questi ultimi si sono confermati, l’uruguayano ha trovato più difficoltà perché il suo allenatore gli ha preferito il giovane Bastoni. Pepe Herrera, ex giocatore di Atalanta e Cagliari, è il suocero di Diego e si è aperto ad un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Non ha giocato quanto si sarebbe aspettato all’arrivo. Però è contento della sua esperienza a Milano e della scelta che ha fatto, nonostante le difficoltà iniziali“.

Godin ascolta Herrera: “Tieni duro, in Serie A è difficile, ma sei il migliore”

Godin ha giocato 17 partite, non tutte da titolare, e ha guardato per 9 volte il match dalla panchina. Le sue aspettative erano sicuramente più alte, però è un punto fermo della difesa di Conte per le partite internazionali. E’ evidente che l’allenatore vuole dare fiducia al talento Bastoni in campionato, il quale potrebbe trovare delle difficoltà in competizioni europee. Herrera ha detto di aver parlato con Diego: “Io gli ho detto di tener duro e non ascoltare le voci. Fare il difensore in Italia è difficile per tutti. Se trova fiducia resta uno dei migliori centrali della Serie A“. Il suocero di Godin ha fatto un paragone con la Liga: “Qui c’è una pressione maggiore che in Spagna, assomiglia molto a quello che si vive in Uruguay“.