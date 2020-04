Ultime Inter, Godin vuole restare: l’Atletico Madrid però ci prova

Calcio mercato Inter Godin Atletico Madrid ultime | Diego Godin, difensore dell’Inter, non sta vivendo una stagione come si aspettava. Su 25 partite di Serie A, il calciatore uruguaiano ha giocato soltanto 17 partite e nemmeno tutte da titolare. Infatti, per ben 9 volte il difensore ha guardato il match dalla panchina. Conte, ha preferito all’esperto difensore nella sua difesa a 3 il giovane Bastoni più volte. Il calciatore potrebbe tornare in Liga a fine stagione. Sulle sue tracce ci sono Atletico Madrid e Valencia. Intanto, Pepe Herrera, ex giocatore di Atalanta e Cagliari e suocero di Diego Godin, ha parlato del suo futuro e della volontà del calciatore. Pare che Diego voglia rimanere ancora in Serie A e con la maglia dell’Inter.

Calciomercato Inter: Godin può tornare in Liga

Il difensore classe 1986 è passato la scorsa estate all’Inter a parametro zero, lasciando l’Atletico Madrid dopo ben 9 anni. Intanto, su Diego Godin, oltre l’interesse del Valencia, pare ci sia anche l’Atletico Madrid. Il centrale è legato fino al 2022 all’Inter e pare che voglia restare nel campionato italiano, ma come riporta todofichajes.com Simeone sarebbe disposto ad accoglierlo nuovamente in rosa. L’Inter non sembra puntare su di lui per il futuro e un possibile ritorno all’Atletico Madrid non è da escludere.