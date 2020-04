Serie A, Spadafora: “Allenamenti dal 4 maggio in poi”

Serie A, Vincenzo Spadafora si rivolge ai vertici dello sport: “Allenamenti e attività sportive solo dal 4 maggio in poi”

Serie A – Spadafora | Un effetto domino dopo l’annuncio del premier Giuseppe Conte, arrivato nel corso della serata. Sì, perché la proroga fino al 3 maggio, con l’idea di entrare in fase 2, mette inevitabilmente in corsa i vertici della Serie A, verso la ripresa del campionato di calcio. A tal proposito, ha parlato il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, spedendo una lettera ben chiara ai vertici del calcio in Italia. La raccomandazione è sugli allenamenti e sulla ripresa proprio delle attività sportive: riprendere solo dopo dal 4 maggio in poi. Di seguito, le parole del Ministro dello Sport.

Serie A: le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora

Sono state rese note le dichiarazioni di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, che raccomanda i vertici a prendere le decisioni giuste. Il calcio, man mano, come succede per il nostro Paese, potrà tornare alla normalità, ma occorrerà ancora pazientare. Sì, perché è questa la raccomandazione lanciata qualche istante fa. Il suo è un vero e proprio appello al buonsenso, come appare nella lettera pubblicata: “Vi prego di attivare le Federazioni, in modo tale da riprendere gli allenamenti e le attività sportive, dal 4 maggio in poi, nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza imposte dagli organi competenti.”